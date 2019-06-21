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Izbeigta ražošana
V Line
22 collas (55,9 cm)
Baltās LED diodes ir cietvielu ierīces, kas iedegas ātrāk, nodrošinot pilnu spilgtumu un ietaupot ieslēgšanas laiku. LED diodes nesatur dzīvsudrabu, nodrošinot ekoloģisku pārstrādes un atbrīvošanās procesu. LED diodes nodrošina labāku LCD sānu apgaismojuma aptumšošanas kontroli, rezultātā iegūstot īpaši lielu kontrasta koeficientu. Tās nodrošina arī lielisku krāsu atveidojumu, pateicoties nemainīgajam ekrāna spilgtumam.
SmartControl Lite ir nākamās paaudzes 3D ikonu GUI monitora kontroles programmatūra. Tā sniedz lietotājam iespēju precīzi noregulēt lielāko daļu parametru, piemēram, krāsas, spilgtumu, ekrāna kalibrēšanu, multividi, ID pārvaldību u.c. opcijas, izmantojot peli.
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Verificēts pircējs
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED