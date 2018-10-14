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Izbeigta ražošana

Full HD LCD monitors

223V7QSB/00

4.8

| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.

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Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām

  • V Line

  • 22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage iepriekšējie iestatījumi optimizētu attēla iestatījumu veikšanai

SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast piesātinātam melnās krāsas atveidojumam

SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.

Videi nekaitīgs displejs, kas nesatur dzīvsudrabu

Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Plusi

IPS kijelző, jó ár érték arány

Mīnusi

Nem tudok ilyet

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor

Izmantošanas datums 2019-12-10

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse