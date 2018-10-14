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Izbeigta ražošana
Spilgti, precīzi attēli līdz pašām malām
Perfekts displejs ar pārsteidzošiem attēliem, kas sniedzas līdz pašām displeja malām un saudzē acis, kompaktā, plānā dizainā.
V Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage ir ekskluzīva un novatoriska Philips tehnoloģija, kas analizē ekrānā attēloto saturu un nodrošina optimizētu displeja veiktspēju. Šis lietotājam pielāgotais interfeiss sniedz iespēju izvēlēties dažādus režīmus, piemēram, Office (Birojs), Photo (Fotoattēls), Movie (Filma), Game (Spēle), Economy (Ekonomisks), u.c. atbilstoši lietojumam. Atkarībā no izvēlētās opcijas SmartImage dinamiski optimizē kontrastu, krāsu piesātinājumu un attēlu un video asumu, lai iegūtu vislabāko displeja veiktspēju. Ekonomiskā režīma opcija nodrošina ievērojamu enerģijas ekonomiju. Tas viss ir iespējams, tikai nospiežot pogu!
SmartContrast ir Philips tehnoloģija, kas analizē redzamo saturu un automātiski pielāgo krāsas un kontrolē fona apgaismojuma intensitāti, lai dinamiski uzlabotu kontrastu, tādejādi nodrošinot vislabākās kvalitātes digitālos attēlus un video vai, spēlējot spēles, tumšos toņus. Izvēloties ekonomisko režīmu, kontrasts un fona apgaismojums tiek pielāgots, lai tas vislabāk atbilstu ikdienas biroja lietojumprogrammām un samazinātu elektrības patēriņu.
Philips monitori ar LED sānu apgaismojumu nesatur dzīvsudrabu, kas ir viena no visindīgākajām dabiskajām vielām un būtiski ietekmē cilvēkus un dzīvniekus. Tādējādi displejs nenodara nekādu kaitējumu videi visā kalpošanas laikā no izgatavošanas brīža līdz utilizācijai.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Verificēts pircējs
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 273V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Plusi
IPS kijelző, jó ár érték arány
Mīnusi
Nem tudok ilyet
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 223V7QSB Full HD LCD monitor
Izmantošanas datums 2019-12-10
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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