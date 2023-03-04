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Izbeigta ražošana
226E9QHAB/00
Spilgtas un skaidras detaļas, dizains ārpus robežām
Šis izcili elegantais monitors sniedz vislabāko skatīšanās pieredzi ārpus robežām. Plašais displejs ļauj baudīt vienādi spilgtus un skaidrus attēlus no jebkura priekšējā skatu leņķa. Nemirgojošais ekrāns mazina acu nogurumu pēc ilgstošas lietošanas.
E Line
22 (21,5 collas/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot jums nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Ar jauno Philips monitoru jums vairs nebūs šādas problēmas. AMD FreeSync™ tehnoloģija nodrošina vienmērīgu veiktspēju bez jebkādiem traucējumiem, plūdenu, ātru atsvaidzināšanu un īpaši ātru reakcijas laiku pie burtiski jebkura kadru ātruma.
Attēla kvalitātei ir būtiska nozīme. Standarta displeji nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties labāko. Šim displejam ir uzlabota Full HD 1920 x 1080 izšķirtspēja. Spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām nodrošina tādu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
Jaunajiem Philips displejiem ir īpaši šauras apmales, kas, palielinot ekrāna lielumu, vienlaikus samazina traucējošos faktorus, kas var novērst uzmanību. Šie monitori ir lieliski piemēroti vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās apmales displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Akcijas daļa
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Plusi
Ár értek arány.
Mīnusi
Nincs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QHAB LCD monitor
Izmantošanas datums 2023-02-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QHAB LCD monitor
Izmantošanas datums 2023-02-04
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.