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Izbeigta ražošana

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

4.9

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.

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Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains

  • E Line

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Videi nekaitīgi materiāli atbilst starptautiskajiem standartiem

“Philips ir apņēmies izmantot ilgtspējīgus, videi nekaitīgus materiālus visā monitoru klāstā. Visās korpusa plastmasas detaļās, metāla rāmja detaļās un iepakojuma materiālos izmantoti 100 % pārstrādājami materiāli. Dažos modeļos tiek izmantota līdz 65 % otrreizēji pārstrādāta plastmasas. Stingra atbilstība RoHS standartiem nodrošina ievērojamu toksisku vielu, piemēram, vara, apjoma samazinājumu vai izskaušanu. Monitoros ar CCFL sānu apgaismojumu ir ievērojami samazināts dzīvsudraba saturs, bet monitoros ar LED sānu apgaismojumu dzīvsudrabs vispār netiek izmantots.

Mazāks acu nogurums, pateicoties Flicker-Free tehnoloģijai

LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

HDMI nodrošina universālu digitālo savienojamību

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-10-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Izmantošanas datums 2020-04-20

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. "IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  5. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.