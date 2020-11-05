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Izbeigta ražošana
246E9QDSB/00
Pārsteidzošas krāsas, stilīgs dizains
Philips E Line monitoram raksturīgs stilīgs dizains un neparasti augsta attēla veiktspēja. Full HD ar šauru apmali un Ultra Wide-Color tehnoloģiju nodrošina reālistisku attēlu. Izbaudiet skatīšanās prieku un stilīgo dizainu.
E Line
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
“Philips ir apņēmies izmantot ilgtspējīgus, videi nekaitīgus materiālus visā monitoru klāstā. Visās korpusa plastmasas detaļās, metāla rāmja detaļās un iepakojuma materiālos izmantoti 100 % pārstrādājami materiāli. Dažos modeļos tiek izmantota līdz 65 % otrreizēji pārstrādāta plastmasas. Stingra atbilstība RoHS standartiem nodrošina ievērojamu toksisku vielu, piemēram, vara, apjoma samazinājumu vai izskaušanu. Monitoros ar CCFL sānu apgaismojumu ir ievērojami samazināts dzīvsudraba saturs, bet monitoros ar LED sānu apgaismojumu dzīvsudrabs vispār netiek izmantots.
LED ekrānos ar sānu apgaismojumu spilgtuma kontrole dažiem lietotājiem rada mirgoņas efektu, kas izraisa acu nogurumu. Philips Flicker-Free tehnoloģija nodrošina jaunu risinājumu, lai regulētu spilgtumu un samazinātu mirgoņu ērtākai skatīšanai.
Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-10-05
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-04-20
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Izmantošanas datums 2020-04-20
Taniapopova
01/04/2019
Україна
Чудовий монітор!
Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 226E9QDSB РК-монітор
"IPS" nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai HDMI ievadei.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
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NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.