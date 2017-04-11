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  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
  • UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
  • UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
  • UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
  • UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas

Izbeigta ražošana

Brilliance4K LCD monitors ar Ultra Wide-Color

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Atsauksmes
UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas
Vērienīgais 32 collu Ultra HD profesionālais Philips displejs sniedz jums iespēju padarīt darbus ar lielāku vērienu, ieraudzīt kopplānu un visas sīkās detaļas īpaši augstā izšķirtspējā.
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visām dzīves situācijām

UltraClear 4K izšķirtspēja, īpaši spilgtas krāsas

  • P Line

  • 32 (skata lauks 31,5 collas / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color plašāks krāsu diapazons spilgtam attēlam

Ultra Wide-Color tehnoloģija nodrošina plašāku krāsu diapazonu, lai attēls būtu spilgtāks. Ultra Wide-Color plašākais krāsu spektrs attēlo dabiskākus zaļos, spilgtākus sarkanos un dziļākus zilos toņus. Ar Ultra Wide-Color tehnoloģiju baudiet izklaides līdzekļus, attēlus un pat darba materiālus dzīvākās un spilgtākās krāsās.

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

VA displejs nodrošina satriecošus attēlus ar platiem skatīšanās leņķiem

Philips VA LED displejā izmantota mūsdienīga vairāku domēnu vertikālas izlīdzināšanas tehnoloģija, kas nodrošina īpaši lielus statisku kontrastu koeficientus īpaši spilgtiem un gaišiem attēliem. Lai gan standarta biroja lietojumprogrammu lietošana ir vienkārša, šis displejs ir īpaši piemērots fotoattēliem, tīmekļa pārlūkošanai, filmām, spēlēm un grafiskajām lietojumprogrammām ar lielām prasībām. Tā optimizētā pikseļu pārvaldības tehnoloģija nodrošina 178/178 grādu īpaši plašu skatīšanās leņķi, radot asus attēlus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

5

Atsauksmes

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Plusi

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Mīnusi

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Šim Philips displejam ir MHL sertifikāts. Tomēr, ja gadījumā jūsu MHL ierīce netiek pievienota vai nedarbojas pareizi, skatiet savas MHL ierīces bieži uzdoto jautājumu sadaļu vai sazinieties ar ražotāju. Ierīces ražotāja politika, iespējams, nosaka, ka jums jāiegādājas konkrēta zīmola MHL kabelis vai adapteris

  2. Nepieciešama papildu MHL sertificēta mobilā ierīce un MHL kabelis (nav iekļauts). Lūdzu, vaicājiet MHL ierīces izplatītājam, lai uzzinātu par saderību.

  3. ErP gaidstāve/enerģijas taupīšana neattiecas uz MHL lādēšanas funkcionalitāti

  4. Pilnīgu MHL produktu sarakstu skatiet vietnē www.mhlconsortiun.org

  5. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  6. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  7. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse