ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

BrillianceIzliekts UltraWide LCD displejs

349X7FJEW/00

5

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Uzlabots dizains, panorāmas skats

Šis Philips UltraWide 34 collu displejs pārsteidz ar kristāldzidriem 3440x1440 attēliem un spilgtajām krāsām. Fascinējošais UltraWide displejs ar regulējamu augstumu sniedz panorāmisku skatu uz pasauli.

Skatīt visas priekšrocības

jūsu radošajām izpausmēm

Uzlabots dizains, panorāmas skats

  • X Line

  • 34 collas (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

DisplayPort savienojums izcilai vizualitātei

DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.

HDMI ātram digitālajam savienojumam

Dzidri un krāsaini attēli un kvalitatīva skaņa ar vienkāršu viena kabeļa savienojumu. Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI kabelis nodrošina augstas kvalitātes plūstošu digitālu video (līdz 4K/UHD izšķirtspēja pie 60 Hz) un skaņas pārraidi ar vienu kabeli no datora vai jebkādiem AV avotiem (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem, A/V uztvērējiem un videokamerām).

Iebūvēti stereo skaļruņi multivides atskaņošanai

Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Plusi

Funkcje wielkość

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Izmantošanas datums 2019-03-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Izmantošanas datums 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  6. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  7. sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931