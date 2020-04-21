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Izbeigta ražošana
349X7FJEW/00
Uzlabots dizains, panorāmas skats
Šis Philips UltraWide 34 collu displejs pārsteidz ar kristāldzidriem 3440x1440 attēliem un spilgtajām krāsām. Fascinējošais UltraWide displejs ar regulējamu augstumu sniedz panorāmisku skatu uz pasauli.
X Line
34 collas (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort ir digitāls savienojums no personālā datora uz monitoru, bez pārveidošanas nepieciešamības. Tam ir lielākas iespējas nekā DVI standartam, pilnībā atbalstot līdz 15 metrus garu kabeļsavienojumu un 10,8 Gbps/sek. datu pārsūtīšanas ātrumu. Liela veiktspēja un latentums ar nulles līmeni garantē visātrāko attēlveidošanu un atsvaidzes intensitāti – padarot DisplayPort par vislabāko izvēli ne tikai vispārīgai izmantošanai birojā vai mājās, bet arī spēļu spēlēšanai, filmām, video rediģēšanai un citiem uzdevumiem. Izmantojot dažādus adapterus, iespējams nodrošināt sadarbspēju.
Dzidri un krāsaini attēli un kvalitatīva skaņa ar vienkāršu viena kabeļa savienojumu. Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI kabelis nodrošina augstas kvalitātes plūstošu digitālu video (līdz 4K/UHD izšķirtspēja pie 60 Hz) un skaņas pārraidi ar vienu kabeli no datora vai jebkādiem AV avotiem (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem, A/V uztvērējiem un videokamerām).
Displeja ierīcē ir iebūvēts augstas kvalitātes stereo skaļruņu pāris. Tie var būt redzami (vērsti uz priekšu) vai neredzami (vērsti uz leju, vērsti uz augšu, uz aizmuguri u.c.) atkarībā no modeļa un dizaina.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Verificēts pircējs
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Plusi
Funkcje wielkość
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Izmantošanas datums 2019-03-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Izmantošanas datums 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Displeja izliekuma arkas rādiuss, mm
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
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NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE 1931