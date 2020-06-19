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Izbeigta ražošana
43PUS7363/12
Ļoti plāns 4K UHD LED Android TV
Izbaudiet iecienītos seriālus, filmas un spēles ar 4K UHD TV, kas saturu no jebkura avota parāda izcilā kvalitātē. Ar Android TV, bezvadu savienojuma iespēju un Ambilight funkciju tā nebūs vienkārši satura straumēšana. Tā būs patiesa klātbūtnes sajūta.
108 cm (43") Ambilight TV
1600 attēla veiktspējas indekss
HDR Plus
P5 Perfect Picture dzinis
Ar Google Play Store un Philips aplikāciju galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā tradicionālās TV programmas. Piekļūstiet tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. Vēl vairāk iespēju.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Micro Dimming Pro optimizē kontrastu jūsu televizorā atkarībā no apgaismojuma telpā. Apvienojumā ar īpašu programmatūru, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās, tas nodrošina satriecošu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi lieliskai vizuālai pieredzei – dienā un naktī.
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4.2
no 5
34
Atsauksmes
Koko76
19/06/2020
България
Телевизора има чудесни характеристики
На цялото семейство ни допадна много.Отлична картина и звук.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2019-12-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2019-12-19
Jordano
18/06/2020
България
Телевизорът е отличен
Tелевизорът е идеален за спалня с своята функция амбилайт. Създава усещане за много по-голям екран. Много добър звук и картина. Понякога има проблем със сдвояването на дистанционното.
Plusi
Ambilight
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2019-06-18
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 43PUS7363 Ултратънък 4K UHD LED Android TV
Izmantošanas datums 2019-06-18
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, Vācijā un Austrijā)
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.
Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.