Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.
Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.