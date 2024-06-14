Meklējamie vārdi

    LED 4K Ambilight TV

    50PUS8009/12

    4K Ambilight TV

    Saplūstiet ar to, ko redzat, pateicoties šim funkcijām bagātajam Ambilight televizoram! Lielisks attēls, reālistiska Dolby Atmos skaņa un plūstoša videospēļu pieredze. Lai arī ko jūs skatītos vai spēlētu, Ambilight padara visu vēl sajūsminošāku, lai jūsu TV vakars būtu neatkārtojams.

    LED 4K Ambilight TV

    4K Ambilight TV

    Lieliskais Ambilight TV

    • 126 cm (50 collu) Ambilight TV
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Titan operētājsistēmas viedā platforma
    • Dolby Atmos skaņa
    Iedziļinieties tajā, ko mīlat. Ambilight TV.

    Iedziļinieties tajā, ko mīlat. Ambilight TV.

    Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

    Dinamiska skatīšanās ar spilgtu, īpaši asu attēlu.

    Dinamiska skatīšanās ar spilgtu, īpaši asu attēlu.

    Izbaudiet visu, ko skatāties šajā spilgtajā 4K (UHD) LED Ambilight televizorā. Philips Pixel Precise Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai nodrošinātu īpaši asus attēlus, bagātīgas krāsas un vienmērīgu kustību. Jūs vienmēr gūsiet vislabāko iespējamo skatīšanās pieredzi.

    Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.

    Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.

    Izmantojot mūsu TITAN operētājsistēmas viedā televizora platformu, varēsiet ātri un vienkārši atrast to, kas jums patīk. Vai jums patīk seriāli? Varat turpināt skatīties tieši mājas ekrānā. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot dažādas kategorijas — spriedzi vai drāmu — un vienā vietā apskatīt labāko straumēšanas pakalpojumu sniedzēju ieteikumus.

    Dolby Atmos nodrošina skaņu kā kinoteātrī.

    Dolby Atmos nodrošina skaņu kā kinoteātrī.

    Ar Dolby Atmos sistēmu jūsu pieredze būs vēl niansētāka, jo skaņas efekti nāks no visām pusēm. Lai arī ko jūs redzētu ekrānā – lidojošus kosmosa kuģus vai cilvēku, kurš klusītēm piezogas no mugurpuses – skaņas efekti radīs iespaidu, ka jūs patiešām esat tur.

    Gatavs spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

    Gatavs spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

    HDMI VRR ļauj iegūt maksimālu konsoles efektivitāti ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. Zemas ievades aizkaves iestatījums aktivizējas automātiski, kad ieslēdzat konsoli. Ambilight spēļu režīms sniedz vēl aizraujošākas sajūtas.

    Nevainojams savienojums ar viedo mājokļu tīkliem.

    Nevainojams savienojums ar viedo mājokļu tīkliem.

    Nevainojama saderība ar Matter un Control4 nozīmē, ka varat pavisam vienkārši integrēto šo 4K Ambilight TV esošajā viedā mājokļa tīklā.

    No pārstrādātas plastmasas veidota pults. Otrreiz pārstrādāts iepakojums.

    Šim Ambilight TV ir elegants un gaumīgs dizains, turklāt jūs varat izmantot Ambilight tehnoloģiju, lai uzreiz pēc ekrāna izslēgšanas ieslēgtu īpašu apgaismojumu. TV tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, televizors tiek piegādāts FSC sertificētā un otrreiz pārstrādāta kartona iepakojumā un lietošanas pamācība ir drukāta uz otrreiz pārstrādāta papīra.

    Plāns TV ar elegantu un gaumīgu dizainu.

    Plāns TV ar elegantu un gaumīgu dizainu.

    Saderīga ar Matter un Control4.

    Saderīga ar Matter un Control4.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      • Telpas apgaismojuma režīms
      • Ambilight Music
      • AmbiSleep
      • Sunrise modinātājs
      • Ambilight FTI animācija
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      50  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      126  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840x2160
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 576p – 50 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      TV pārraižu ceļvedis*
      8 dienu elektroniskā TV programma
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • TITAN kanāls
      • NFT lietotne*
      • STB kontrollera lietotne
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Lietotāja mijiedarbība
      Ekrāna spoguļošana
      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      Iebūvēta Amazon Alexa
      Viedās mājas pieredze
      • Var izmantot ar Amazon Alexa
      • Var izmantot ar Google Assistant
      • MATTER
      • Iebūvēta Amazon Alexa

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Izejas jauda (RMS)
      20 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      • DTS:X
      Skaņas pastiprinājums
      • Dolby basu pastiprināšana
      • Skaidrs dialogs
      • Mākslīgā intelekta skaņa
      • M.I. EQ
      • Dolby skaņas izlīdzinātājs
      • Nakts režīms
      • Skaņas personalizācija

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio atgriešanās kanāls
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, vienas frekvences josla
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 1
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      Spēles
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Saderība ar HDR10+

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      1960010
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      45 kWh/1000 h  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      78 kWh/1000 h  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      n.p.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Tālvadības pults
      • 2 x AAA baterijas
      • Galda virsmas statīvs
      • Strāvas vads
      • Ātrā lietotāja pamācība
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melna matēta fasete
      Statīva dizains
      Melni stieņi

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      810  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      200 x 100 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      1111 x 674 x 255 mm
      Iepakojuma kaste (P x A x D)
      1240 x 785 x 150 mm
      Televizora svars bez statīva
      8,2 kg
      Televizora svars ar statīvu
      8,4 kg
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      10,0 kg

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • HBO Max lietotnes pakalpojums būs pieejams 2024. gada augustā.
    • Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2024. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.

