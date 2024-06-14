Saplūstiet ar to, ko redzat, pateicoties šim funkcijām bagātajam Ambilight televizoram! Lielisks attēls, reālistiska Dolby Atmos skaņa un plūstoša videospēļu pieredze. Lai arī ko jūs skatītos vai spēlētu, Ambilight padara visu vēl sajūsminošāku, lai jūsu TV vakars būtu neatkārtojams.
Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.
Dinamiska skatīšanās ar spilgtu, īpaši asu attēlu.
Izbaudiet visu, ko skatāties šajā spilgtajā 4K (UHD) LED Ambilight televizorā. Philips Pixel Precise Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai nodrošinātu īpaši asus attēlus, bagātīgas krāsas un vienmērīgu kustību. Jūs vienmēr gūsiet vislabāko iespējamo skatīšanās pieredzi.
Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.
Izmantojot mūsu TITAN operētājsistēmas viedā televizora platformu, varēsiet ātri un vienkārši atrast to, kas jums patīk. Vai jums patīk seriāli? Varat turpināt skatīties tieši mājas ekrānā. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot dažādas kategorijas — spriedzi vai drāmu — un vienā vietā apskatīt labāko straumēšanas pakalpojumu sniedzēju ieteikumus.
Dolby Atmos nodrošina skaņu kā kinoteātrī.
Ar Dolby Atmos sistēmu jūsu pieredze būs vēl niansētāka, jo skaņas efekti nāks no visām pusēm. Lai arī ko jūs redzētu ekrānā – lidojošus kosmosa kuģus vai cilvēku, kurš klusītēm piezogas no mugurpuses – skaņas efekti radīs iespaidu, ka jūs patiešām esat tur.
Gatavs spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.
HDMI VRR ļauj iegūt maksimālu konsoles efektivitāti ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. Zemas ievades aizkaves iestatījums aktivizējas automātiski, kad ieslēdzat konsoli. Ambilight spēļu režīms sniedz vēl aizraujošākas sajūtas.
Nevainojams savienojums ar viedo mājokļu tīkliem.
Nevainojama saderība ar Matter un Control4 nozīmē, ka varat pavisam vienkārši integrēto šo 4K Ambilight TV esošajā viedā mājokļa tīklā.
No pārstrādātas plastmasas veidota pults. Otrreiz pārstrādāts iepakojums.
Šim Ambilight TV ir elegants un gaumīgs dizains, turklāt jūs varat izmantot Ambilight tehnoloģiju, lai uzreiz pēc ekrāna izslēgšanas ieslēgtu īpašu apgaismojumu. TV tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, televizors tiek piegādāts FSC sertificētā un otrreiz pārstrādāta kartona iepakojumā un lietošanas pamācība ir drukāta uz otrreiz pārstrādāta papīra.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
HBO Max lietotnes pakalpojums būs pieejams 2024. gada augustā.
Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2024. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.