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  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
  • Ieelpo atšķirību
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2000i sērijaGaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/10

4.6

| (260) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

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Philips gaisa attīrītājs “divi vienā” attīra līdz 85 m² lielas telpas un ātri mitrina gaisu ar 600 ml/h darbības ātrumu. Izmantojot lietotnes vadību un sensorus, tas skenē gaisu un automātiski pielāgojas, lai mitrinātu gaisu un attīrītu to no alergēniem un piesārņotājiem.

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Likvidē 99,97 % daļiņu, kas ir pat tik mazas kā 0,003 mikroni

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  • Attīra gaisu līdz 85 m² lielās telpās

  • 330 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)

  • Mitrināšanas ātrums 600 ml/h

  • Savienojams ar lietotni Air+

Rūpīgi attīra gaisu līdz 85 m2 lielās telpās

Rūpīgi attīra gaisu līdz 85 m2 lielās telpās

Jaudīgā 360 grādu gaisa plūsma izplata tīru gaisu līdz katram telpas stūrim ar tīra gaisa padeves ātrumu (Clean Air Delivery Rate — CADR) 330 m3/h, rūpīgi attīrot telpas gaisu un pasargājot no baktērijām, vīrusiem, putekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku spalvām, putekļu ērcītēm, kaitīgām gāzēm, smakām un citiem piesārņotājiem

Likvidē 99,97 % visu neredzamo daļiņu gaisā*

Likvidē 99,97 % visu neredzamo daļiņu gaisā*

Tikai Philips gaisa attīrītājiem ir 3 slāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru, kas ļauj likvidēt 99,97 % daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (3). NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā tradicionālā HEPA H13 filtrēšanas sistēma ar augstāku energoefektivitāti*.

Likvidē līdz 99,9% gaisā esošo vīrusu un aerosolu

Likvidē līdz 99,9% gaisā esošo vīrusu un aerosolu

Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Testēts neatkarīgā testēšanas uzņēmumā Airmid Health Group, konstatējot, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9 % vīrusu un aerosolu (5).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

260

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

28/02/2024

Latvija

Latvija

Labākais pirkums šoziem.

Fantastisks aparāts. Guļu tagad kā oāzē 😄👍 Tiešām reāli labs, nē labākais gaisa attīrītājs/mitrinātājs. Pavisam maziņš mīnus manā skatijumā ir tas, ks nevar iestatīt mitrumu plus/mīnus 5. Man būtu perfekti ,ja varētu iestatīt 45. Mitrumu. Jāpērk velviens, lai vakarā nav jāstumj uz guļamistabu. Pats klusāksis un ar patīksmāko toni, kādu esmu dzirdējis.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

01/03/2023

Latvija

Latvija

Glābējs apkures sezonā

Nebiju domājusi, ka man vajag gaisa attīrītāju, bet tā kā šis ir 2-1, tad tagad saprotu, cik noderīga lieta tas tomēr ir. Ļoti ātri paceļ mitruma līmeni telpā,

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

03/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Lieliski attīra un mitrina gaisu

ļoti labi mitrina un attīra gaisu, ātra un klusa darbība, mūsdienīgs dizajns.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs

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Atrunas

  1. CADR: pārbaudījusi trešā puse saskaņā ar standartu GB/T 18801-2015

  2. 20 m² telpā: tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 250 m³/h ar 48 m³ lielu telpas platību (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).

  3. Mitrināšanas ātrums: pārbaudīts saskaņā ar standartu GB/T 23332 Philips iekšējā klimata kamerā 2017. gadā. Kameras izmērs 25 m², sākotnējā temperatūra 20±2 °C un relatīvais mitrums 30±3 %.

  4. Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts uzņēmumā Airmid Healthgroup Ltd.; pārbaude veikta 28,5 m³ testa kamerā, kas piesārņota ar A(H1N1) tipa gripas vīrusu.

  5. Novērš balto putekļu izplatību un mitruma plankumu rašanos: neatkarīgas trešās puses veikts tests. No šķidruma pilieniem uz mēbelēm nogulsnējušos minerālvielu noteikšana saskaņā ar DIN 44973, IUTA e.V., lai noteiktu minerālvielu nogulsnējumus uz mēbelēm no gaisa pārnēsātiem šķidruma pilieniem 3 stundu periodā.

  6. Profesionāls sensors: etalonuzdevums ar Grim sensoru un salīdzinājums ar industriālu infrasarkano staru sensoru.

  7. Samazina baktēriju daudzumu: Šanhajas Mērījumu un testēšanas tehnoloģiju institūta (SIMT) veikta pārbaude 30 m3 kamerā saskaņā ar GB21551.3-2010, pārbaudei izmantojot baktēriju (Staphylococcus albus) 8032.

  8. Aprēķināts saskaņā ar NRCC-54013 standartu, izmantojot cigarešu dūmus, CADR pārbaudīts saskaņā ar GB/T18801-2015.

  9. Gaisa pārnēsāto baktēriju koncentrācija telpā ir atkarīga no daudziem faktoriem, piemēram, gaisa apmaiņas, telpas platības un konfigurācijas.

  10. Rezultātu pamatā ir baktērijas Staphylococcus albus izdalīšanos no ierīces. Pārbaužu laikā ūdens tvertnēs tika izmantots sterilizēts ūdens, kas piesārņots ar šo baktēriju. (Filtri, ja tādi bija pieejami, tika izņemti no ierīcēm.)

  11. Pārbaudi uz filtra materiāla ar NaCl aerosolu, kas saskaņā ar standartu DIN71460-1 klasificēts atbilstoši 3 nm, 2017. gadā veikusi trešās puses testēšanas laboratorija.

  12. Pārbaudi ar filtra materiālu ar 1 caurplūdes reizes efektivitāti 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos 2017. gadā veikusi trešās puses testēšanas laboratorija.

  13. Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru, testēts saskaņā ar GB/T 18801

  14. No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi trešās puses laboratorija