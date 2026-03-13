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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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2000i sērija Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
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AC2729/10
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Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)
Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)
Visi (6)
Kādi filtri jāizmanto manam Philips gaisa attīrītājam?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja PM2,5 indikators?
Ar savienotu Philips gaisa attīrītāju saderīgi Wi-Fi tīkli
Vai Philips gaisa attīrītājam un gaisa mitrinātājam varu izslēgt Wi-Fi?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja indikatori un kļūdu kodi?
Kā uzglabāt Philips mitrinātāju vai Combi attīrītāju un mitrinātāju.
Gaisa attīrītājs un mitrinātājsMitrināšanas filtrs
Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect filtrs
Gaisa attīrītājs un mitrinātājsAktīvās ogles filtrs
Philips gaisa attīrītājam pastāvīgi deg vai mirgo indikators
Es nevaru savienot Philips gaisa attīrītāju ar lietotni
Philips gaisa attīrītājs neuzlabo gaisa kvalitāti
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