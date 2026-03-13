ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

2000i sērija Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Atbalsts

2000i sērijaGaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/10

2000i sērija Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Certificate Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier - English (US)

  • PDF fails, 218.7 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier AC2729/10 - English (US)

  • PDF fails, 3.4 MB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim