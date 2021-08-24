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Attīra gaisu mazāk nekā 9 minūtēs (1)
Nospiežot tikai vienu pogu, gaisa attīrītājs filtrē jūsu mājās mītošos neredzamos vīrusus, alergēnus vai piesārņotājus, lai māja būtu tīra un droša. Tas attīra ātri un efektīvi ar tīra gaisa padeves ātrumu (CADR) 333 m³/h.
Attīra gaisu līdz 79 m² lielās telpās
333 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
HEPA un aktivētās ogles filtrs
Savienots ar CleanHome+ lietotni
Jaudīga gaisa plūsmas cirkulācija efektīvi darbojas līdz 79 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek palielināta līdz 333 m³/h CADR (tīra gaisa padeves ātrums). 20 m² tiek attīrīti tikai 9 minūtēs. (1)
3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA, aktivētās ogles filtru un priekšfiltru uztver 99,97 % īpaši sīko daļiņu ar izmēru līdz pat 0,003 mikroniem (3), tāpēc esat pasargāti no PM2.5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm, gāzes un citiem piesārņotājiem. Sertificējis Eiropas Alerģijas pētījumu fonda centrs.
Skenē gaisu 1000 reizes sekundē, lai konstatētu īpaši sīkās daļiņas. Ziņo par gaisa kvalitāti reāllaikā un veic gudru īstā ātruma izvēli jūsu mājoklim (automātiskajā režīmā).
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4.6
no 5
290
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Ace51
24/08/2021
Eesti
Täiesti toimiv esmamulje
Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja
Zgag
11/02/2022
Polska
Verificēts pircējs
Dokładny i wydajny.
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz powietrza działa niezawodnie, szybko wykrywa zanieczyszczenia i dzięki dużej wydajności szybko oczyszcza powietrze. Sprawdzone przy zdmuchnięciu świeczki, natychmiast wykrywa zanieczyszczenia i zwiększa obroty. Bezbłędnie działająca aplikacja.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jogobella
06/02/2022
Polska
IDEALNY PRODUKT DLA ASTMATYKÓW
Zakupiony kilka lat temu nie żałuję ani jednej zlotówki. Syn mający astmę przesypia spokojnie noc bez kaszlu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza
(1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 333 ㎥/h ar telpas platību 48 ㎥ (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 ㎡, bet augstums ir 2,4 m).
(2) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1). Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).
(3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(4) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem, izmantojot Philips HEPA NanoProtect filtru.
(5) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.
(6) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla efektivitāti vienā caurplūdes reizē 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos. No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts atbilstoši standartam JISB 9908-2023
(7) Alexa un Google Home pieejamība ir atkarīga no jūsu atrašanās vietas
(8) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.