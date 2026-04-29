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Izbeigta ražošana
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AC2889/10
Izbeigta ražošana
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja PM2,5 indikators?
Cik Philips gaisa attīrītāju var savienot ar vienu viedtālruni?
Ar savienotu Philips gaisa attīrītāju saderīgi Wi-Fi tīkli
Vai Philips gaisa attīrītājam un gaisa mitrinātājam varu izslēgt Wi-Fi?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja indikatori un kļūdu kodi?
Kādi filtri jāizmanto manam Philips gaisa attīrītājam?
Vai pēc filtra tīrīšanas vai nomaiņas Philips gaisa attīrītājs vai mitrinātājs ir jāatiestata?
Vai varu tīrīt Philips gaisa attīrītāja filtrus un priekšfiltru?
Philips gaisa attīrītājs ir pārāk skaļš
Philips gaisa attīrītājam pastāvīgi deg vai mirgo indikators
Es nevaru savienot Philips gaisa attīrītāju ar lietotni
Philips gaisa attīrītājs rada nepatīkamu smaku
Philips gaisa attīrītājs neuzlabo gaisa kvalitāti
Philips gaisa attīrītājs rada neparastu troksni
Philips gaisa attīrītāja filtra nomaiņas indikators nenodziest