ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

2000i sērija Gaisa attīrītājs lielām telpām

Izbeigta ražošana

Atbalsts

2000i sērijaGaisa attīrītājs lielām telpām

AC2889/10

2000i sērija Gaisa attīrītājs lielām telpām

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Certificate Philips Series 2000 Air Purifier - English (US)

  • PDF fails, 223.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Series 2000 Air Purifier - English (US)

  • PDF fails, 126.2 kB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana