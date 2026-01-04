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Izbeigta ražošana
AC4052
20 m2
Uzlabotā un inovatīvā Clean air 6 pakāpju sistēma attīra un sterilizē pat sīkākās daļiņas un dažādas gāzes un smakas. * Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma efektīvi likvidē daļiņas. * Fresh air 2 pakāpju filtrēšanas sistēma likvidē gāzes un smakas. * Aktīvs skābeklis sterilizē sistēmā iekļuvušās daļiņas un pastāvīgi atjauno ceolīta filtru, nodrošinot ilgstošu lielisku darbību.
Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma attīrīšanu veic trīs posmos. * Pirmkārt, priekšfiltrs bloķē lielākas daļiņas, piemēram, matus, dzīvnieku blaugznas un mājas putekļu alergēnus. * Otrkārt, smalkākas daļiņas, kas ir šķērsojušas priekšfiltru, tostarp baktērijas un vīrusi, tiek uzlādētas koronizlādes laukā. * Treškārt, elektrostatiskais nogulšņu (ESP) filtrs piesaista šīs daļiņas pie savas virsmas, tādējādi droši uztverot tās.
Aktīvais skābeklis, kuru rada Corona Field Charger, sterilizē kaitīgos mikroorganismus, piemēram, baktērijas un vīrusus, kurus uztver Elektrostatiskā nogulšņu (ESP) filtrā. Tad tos izvada caur ceolīta filtru, kur tas oksidē saistītās gāzes, padarot tās nekaitīgas. Šī procesa dēļ ceolīta filtrs aizvien atjaunojas un tā darbmūžs var tikt pagarināts par daudziem gadiem.
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