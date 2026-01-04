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  • Vienmēr veselīgs gaiss,
  • Vienmēr veselīgs gaiss,
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  • Vienmēr veselīgs gaiss,

Izbeigta ražošana

Guļamistabas gaisa attīrītājs

AC4052

Vienmēr veselīgs gaiss,
Philips gaisa attīrītājs ir aprīkots ar unikālu 6 pakāpju CleanAir sistēmu, kas savāc kaitīgās vielas un sterilizē gaisu. Aktīvais skābeklis pastāvīgi atjaunina ceolīta filtru, nodrošinot ilgstošu un izcilu darbību.
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izmantojot 6 pakāpju CleanAir sistēmu

Vienmēr veselīgs gaiss,

  • 20 m2

Clean air 6 pakāpju sistēma tīra un svaiga gaisa ieguvei

Clean air 6 pakāpju sistēma tīra un svaiga gaisa ieguvei

Uzlabotā un inovatīvā Clean air 6 pakāpju sistēma attīra un sterilizē pat sīkākās daļiņas un dažādas gāzes un smakas. * Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma efektīvi likvidē daļiņas. * Fresh air 2 pakāpju filtrēšanas sistēma likvidē gāzes un smakas. * Aktīvs skābeklis sterilizē sistēmā iekļuvušās daļiņas un pastāvīgi atjauno ceolīta filtru, nodrošinot ilgstošu lielisku darbību.

Electro-clean 3 pakāpju sistēma uzlādē un uztver visas daļiņas

Electro-clean 3 pakāpju sistēma uzlādē un uztver visas daļiņas

Electro-clean 3 pakāpju filtrēšanas sistēma attīrīšanu veic trīs posmos. * Pirmkārt, priekšfiltrs bloķē lielākas daļiņas, piemēram, matus, dzīvnieku blaugznas un mājas putekļu alergēnus. * Otrkārt, smalkākas daļiņas, kas ir šķērsojušas priekšfiltru, tostarp baktērijas un vīrusi, tiek uzlādētas koronizlādes laukā. * Treškārt, elektrostatiskais nogulšņu (ESP) filtrs piesaista šīs daļiņas pie savas virsmas, tādējādi droši uztverot tās.

Aktīvs skābeklis sterilizē sārņus un atjauno filtru.

Aktīvs skābeklis sterilizē sārņus un atjauno filtru.

Aktīvais skābeklis, kuru rada Corona Field Charger, sterilizē kaitīgos mikroorganismus, piemēram, baktērijas un vīrusus, kurus uztver Elektrostatiskā nogulšņu (ESP) filtrā. Tad tos izvada caur ceolīta filtru, kur tas oksidē saistītās gāzes, padarot tās nekaitīgas. Šī procesa dēļ ceolīta filtrs aizvien atjaunojas un tā darbmūžs var tikt pagarināts par daudziem gadiem.

Tehniskā specifikācija

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