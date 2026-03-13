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User Manual Philips Bedroom air purifier
Philips gaisa attīrītājs ir aprīkots ar unikālu 6 pakāpju CleanAir sistēmu, kas savāc kaitīgās vielas un sterilizē gaisu. Tā SmartAir vadība automātiski mēra un kontrolē gaisa kvalitāti telpās.
Visi (4)
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja PM2,5 indikators?
Ko nozīmē Philips gaisa attīrītāja indikatori un kļūdu kodi?
Kādi filtri jāizmanto manam Philips gaisa attīrītājam?
Vai varu tīrīt Philips gaisa attīrītāja filtrus un priekšfiltru?
Philips gaisa attīrītājam pastāvīgi deg vai mirgo indikators
Philips gaisa attīrītājs rada nepatīkamu smaku
Philips gaisa attīrītājs rada neparastu troksni
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