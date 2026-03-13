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Viesistabas gaisa attīrītājs

AC4064

Viesistabas gaisa attīrītājs

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Bedroom air purifier

  • PDF fails, 1.4 MB
  • 13 March 2026

Philips gaisa attīrītājs ir aprīkots ar unikālu 6 pakāpju CleanAir sistēmu, kas savāc kaitīgās vielas un sterilizē gaisu. Tā SmartAir vadība automātiski mēra un kontrolē gaisa kvalitāti telpās.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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