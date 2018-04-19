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Izbeigta ražošana

bezvadu portatīvais skaļrunis

BT2200B/00

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Skaļrunis, kas sniedz jums piedzīvojumus

Šis izturīgais un ūdensizturīgais portatīvais bezvadu skaļrunis būs uzticīgs pavadonis visos jūsu piedzīvojumos, iekšā un ārā, augšup un lejup, lietū un saulē. Tā skaņa ir tikpat iespaidīga kā izturība.

Skatīt visas priekšrocības

Skaļrunis, kas sniedz jums piedzīvojumus

  • Bluetooth®

  • Iebūvēts mikrofons zvaniem

  • Uzlādējams akumulators

Izmantojiet savu siksniņu pārnēsāšanai

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un peldošs, radīts lietošanai ārpus telpām

Izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un peldošs, radīts lietošanai ārpus telpām

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā