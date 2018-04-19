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Izbeigta ražošana
Skaļrunis, kas sniedz jums piedzīvojumus
Šis izturīgais un ūdensizturīgais portatīvais bezvadu skaļrunis būs uzticīgs pavadonis visos jūsu piedzīvojumos, iekšā un ārā, augšup un lejup, lietū un saulē. Tā skaņa ir tikpat iespaidīga kā izturība.
Bluetooth®
Iebūvēts mikrofons zvaniem
Uzlādējams akumulators
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs un peldošs, radīts lietošanai ārpus telpām
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy