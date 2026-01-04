30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
CA6810/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
SM6580/10
SM6580/20
SM6582/10
SM6582/30
SM6585/00
2 unikāli kafijas maisījumi
70 grami no katra maisījuma
Augstumam ir būtiska nozīme kafijas pupiņu attīstībā. Lielā augstumā esošie apstākļi — temperatūra, lietusgāzes — nodrošina lēnāku kafijas koku augšanas ciklu, lai pupiņās koncentrētos piesātināta garša.
Mēs rūpīgi kombinējam pupiņas no centrālajiem kafijas reģioniem, lai nodrošinātu optimālu aromāta, sastāva, pēcgaršas, skābuma un izskata līdzsvaru.
Mēs sadarbojamies tikai ar tiem kafijas audzētājiem, kuru pupiņas saglabā savas īpašības visu gadu, lai jūs vienmēr varētu baudīt identiskas kvalitātes kafiju.
Atsauksmes