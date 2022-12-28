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Vairāk nekā 50* kafijas dzērieni
8 lietotāju profili
Metāliska austeru
5 collu TFT krāsu skāriendisplejs
Iepazīsti plašo kafijas pasauli, izvēloties kādu no 50* garšas variācijām, kas apmierinās jebkuru gaumi un uzlabos noskaņojumu. Sākot ar jau pazīstamām receptēm, piemēram, espreso un kapučīno, beidzot ar īpaši izsmalcinātiem kafijas dzērieniem, piemēram, šokolādes un vaniļas lati vai Baileys kafiju. Atklāj brīnumainus kafijas dzērienus un dodies garšu ceļojumā!
Ikviens var saglabāt savus iecienītos kafijas dzērienus līdz pat 8 lietotāju profilos, lai varētu tos ātri izvēlēties augstas izšķirtspējas skārienjutīgajā displejā. Katrs profils ir vienkārši personalizējams līdz pat vissmalkākajām detaļām.
BeanMaestro automātiski pielāgo kafijas pagatavošanas iestatījumus, lai iegūtu vislabāko garšu un aromātu no jūsu izvēlētajām kafijas pupiņām. Vienkārši izvēlieties kafijas pupiņu veidu un grauzdējumu un ļaujiet BeanMaestro paveikt pārējo.
Godalgas
4.8
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Plusi
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Mīnusi
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Plusi
Cena/výkon
Mīnusi
Nezjištěny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Plusi
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Piekļūsti plašam kafijas dzērienu klāstam, pieskaroties pogai uz sava reģistrētā, ar Wi-Fi savienotā automāta ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Šī iekārta ir tīklam pievienots aprīkojums, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 801/2013 prasībām, un to ir paredzēts izmantot pastāvīgi savienotu 2,4 GHz 802.11 b/g/n tīklā