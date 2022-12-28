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  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē
  • Personalizēta pilnība katrā tasītē

Saeco Xelsis DeluxeEspreso kafijas automāts

SM8782/30

4.8
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Personalizēta pilnība katrā tasītē
Itāļu meistarība un jaunākās, savienotās tehnoloģijas veido patiesi izcilu kafijas automātu, kas nodrošina izsmalcinātu, katrai gaumei atbilstošu kafiju un sniedz personalizētu pieredzi.
Skatīt visas priekšrocības

Iegūsti labāko no kafijas pupiņām ar BeanMaestro

Personalizēta pilnība katrā tasītē

  • Vairāk nekā 50* kafijas dzērieni

  • 8 lietotāju profili

  • Metāliska austeru

  • 5 collu TFT krāsu skāriendisplejs

Vairāk nekā 50 kafijas dzērieni ar vienu pieskārienu pogai*

Vairāk nekā 50 kafijas dzērieni ar vienu pieskārienu pogai*

Iepazīsti plašo kafijas pasauli, izvēloties kādu no 50* garšas variācijām, kas apmierinās jebkuru gaumi un uzlabos noskaņojumu. Sākot ar jau pazīstamām receptēm, piemēram, espreso un kapučīno, beidzot ar īpaši izsmalcinātiem kafijas dzērieniem, piemēram, šokolādes un vaniļas lati vai Baileys kafiju. Atklāj brīnumainus kafijas dzērienus un dodies garšu ceļojumā!

Personalizē līdz pat 8 profiliem un saglabā savu izlasi

Ikviens var saglabāt savus iecienītos kafijas dzērienus līdz pat 8 lietotāju profilos, lai varētu tos ātri izvēlēties augstas izšķirtspējas skārienjutīgajā displejā. Katrs profils ir vienkārši personalizējams līdz pat vissmalkākajām detaļām.

Iegūsti labāko no kafijas pupiņām ar BeanMaestro

Iegūsti labāko no kafijas pupiņām ar BeanMaestro

BeanMaestro automātiski pielāgo kafijas pagatavošanas iestatījumus, lai iegūtu vislabāko garšu un aromātu no jūsu izvēlētajām kafijas pupiņām. Vienkārši izvēlieties kafijas pupiņu veidu un grauzdējumu un ļaujiet BeanMaestro paveikt pārējo.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/12/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Můj milášek

Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).

Plusi

Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace

Mīnusi

Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

08/03/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.

Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.

Plusi

Cena/výkon

Mīnusi

Nezjištěny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem spokojen

Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.

Plusi

nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

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Atrunas

  1. Piekļūsti plašam kafijas dzērienu klāstam, pieskaroties pogai uz sava reģistrētā, ar Wi-Fi savienotā automāta ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.

  2. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  3. Šī iekārta ir tīklam pievienots aprīkojums, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 801/2013 prasībām, un to ir paredzēts izmantot pastāvīgi savienotu 2,4 GHz 802.11 b/g/n tīklā