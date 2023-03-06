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Vairāk nekā 50* kafijas dzērieni
8 lietotāju profili
Metāla priekšpuse
5 collu TFT krāsu skāriendisplejs
Iepazīsti plašo kafijas pasauli, izvēloties kādu no 50* garšas variācijām, kas apmierinās jebkuru gaumi un uzlabos noskaņojumu. Sākot ar jau pazīstamām receptēm, piemēram, espreso un kapučīno, beidzot ar īpaši izsmalcinātiem kafijas dzērieniem, piemēram, šokolādes un vaniļas lati vai Baileys kafiju. Atklāj brīnumainus kafijas dzērienus un dodies garšu ceļojumā!
Ikviens var saglabāt savus iecienītos kafijas dzērienus līdz pat 8 lietotāju profilos, lai varētu tos ātri izvēlēties augstas izšķirtspējas skārienjutīgajā displejā. Katrs profils ir vienkārši personalizējams līdz pat vissmalkākajām detaļām.
BeanMaestro automātiski pielāgo kafijas pagatavošanas iestatījumus, lai iegūtu vislabāko garšu un aromātu no jūsu izvēlētajām kafijas pupiņām. Vienkārši izvēlieties kafijas pupiņu veidu un grauzdējumu un ļaujiet BeanMaestro paveikt pārējo.
Godalgas
5.0
no 5
19
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
CarZviriv
06/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Чудова кавоварка. Багато напоїв
Багато напоїв, великий екран, легко мити молочну систему.
Plusi
Дизайн, багато напоїв, великий екран, легко мити
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Мурмілядка
06/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Добре готоє каву
Кава прекрасна що чорна,,що з молоком Широкий вибір кав Великий дисплей, що можна все добре бачити Зручна у користуванні та у догляді Легко промити раз на тиждень зварювальний блок і ніяких проблем
Plusi
Функціональніст
Mīnusi
Не бачу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
vno4i28
05/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Мрія справжнього кавомана
Найбільше мені сподобався смак кави, адже я можу підлаштувати його під себе. Дисплей дуже крутий, сенсор гарно відгукується, легка в управління, все показується на дисплеї, як очищувати, доглядати за нею. Є профілі, які можна запрограмувати. Пінка шикарна, крема густі, горіхового кольору, кавові таблетки виходять правильні.
Plusi
Смак кави, дизайн, простота в користуванні і догляді
Mīnusi
ціна, але вона того вартує
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Xelsis Deluxe SM8780/00 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Piekļūsti plašam kafijas dzērienu klāstam, pieskaroties pogai uz sava reģistrētā, ar Wi-Fi savienotā automāta ar jaunāko programmatūras atjauninājumu.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Šī iekārta ir tīklam pievienots aprīkojums, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 801/2013 prasībām, un to ir paredzēts izmantot pastāvīgi savienotu 2,4 GHz 802.11 b/g/n tīklā