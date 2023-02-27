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Visas sērijas

  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

Izbeigta ražošana

1200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP1220/00

4.9
| (15) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
Baudi gardu un aromātisku kafiju no svaigām pupiņām ideālā temperatūrā, pateicoties mūsu viedajai gatavošanas sistēmai. Ar klasisko piena putotāju var viegli pagatavot kapučīno vai late makjato ar samtainām putām. AquaClean filtrs (Patenta numurs: EP1498060B1) nav iekļauts komplektā.
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Pateicoties intuitīvajam skāriendisplejam

2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

  • 2 dzērieni

  • Classic piena putotājs

  • Matēts melns

  • Skāriendisplejs

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

15

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/02/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Na běžné používání je výborný

Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Супер е :)

Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Doporučuji!

Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.

Plusi

Jednoduchost, spolehlivost

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. 70–82 °C temperatūrā.