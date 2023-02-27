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Izbeigta ražošana
2 dzērieni
Classic piena putotājs
Matēts melns
Skāriendisplejs
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.9
no 5
15
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ruza Pavel
27/02/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Na běžné používání je výborný
Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Мегииии
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Супер е :)
Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Teruše
02/08/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Doporučuji!
Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.
Plusi
Jednoduchost, spolehlivost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā.