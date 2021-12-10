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2 dzērieni
Classic piena putotājs
Matēts melns
Skāriendisplejs
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.7
no 5
117
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Notar
10/12/2021
Україна
Супер)
Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
NIKA204
10/11/2021
Україна
Найкраща покупка для дому
Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.
Plusi
Швидкість , зручність і простоту
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
10/11/2021
Україна
Ароматна міцна кава
Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā.
nav iekļauts komplektācijā