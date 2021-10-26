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2 dzērieni
Classic piena putotājs
Spoži melns
Skāriendisplejs
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.7
no 5
184
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Derbi74
26/10/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Danusya
05/11/2020
Україна
Выбором очень довольна, вкусный кофе!!
Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!
Plusi
За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Mixamax
21/08/2020
Україна
Супер
Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā.
nav iekļauts komplektācijā