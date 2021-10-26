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  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

2200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP2221/40

4.7
| (184) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
Izbaudi patīkamu garšu un aromātu, dzerot kafiju, kas gatavota no svaigām kafijas pupiņām ideālā temperatūrā, pateicoties mūsu inteliģentajai gatavošanas sistēmai. Classic piena putotājs ļauj pagatavot kapučīno vai late makjato bez piepūles.
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Pateicoties intuitīvajam skāriendisplejam

2 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

  • 2 dzērieni

  • Classic piena putotājs

  • Spoži melns

  • Skāriendisplejs

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

184

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

05/11/2020

Україна

Україна

Выбором очень довольна, вкусный кофе!!

Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!

Plusi

За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

21/08/2020

Україна

Україна

Супер

Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

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Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. nav iekļauts komplektācijā