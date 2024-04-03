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2 dzērieni
Classic piena putotājs
Kašmira pelēka
Skāriendisplejs
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.7
no 5
46
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Plusi
Výborná káva
Mīnusi
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Kavovar....
Excelentný.........................................
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Standik
01/09/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Mīnusi
Žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā
nav iekļauts komplektācijā