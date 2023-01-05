30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
2 dzērieni
Classic piena putotājs
Kašmira pelēka
Skāriendisplejs
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.8
no 5
107
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
chup6315
05/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Кофемашина очень удобная в обращении
Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
poolingvo
13/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова кавомашина!!!
Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
31115Andy
14/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
отличный выбор
Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.
Plusi
+
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā
nav iekļauts komplektācijā