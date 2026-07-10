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  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles

Izbeigta ražošana

2200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP2230/10

4.7
| (82) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
Tikai ar vienu pieskārienu pogai viegli pagatavojiet tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espresso, kafija un kapučīno. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles

  • 3 dzērieni

  • LatteGo

  • Matēts melns

  • Skāriendisplejs

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Ideāla temperatūra, aromāts un krēmīga tekstūra katrā tasītē**

Ideāla temperatūra, aromāts un krēmīga tekstūra katrā tasītē**

Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp 90 un 98 °C un tajā pašā laikā regulējot ūdens plūsmu, lai iegūtu gardus kafijas dzērienus.

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

82

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

10/07/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вибір багатофункціональний

Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Date of Use 2026-07-10

27/12/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий функціонал.

Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!

Plusi

Легкість у користуванні

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

04/10/2023

Україна

Україна

Philips darbinieks

Чудова кавомашина для Офісу

[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .

Plusi

Дизайн, легкість , смак кави

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  4. nav iekļauts komplektācijā