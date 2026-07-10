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Izbeigta ražošana
3 dzērieni
LatteGo
Matēts melns
Skāriendisplejs
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp 90 un 98 °C un tajā pašā laikā regulējot ūdens plūsmu, lai iegūtu gardus kafijas dzērienus.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.7
no 5
82
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Eskobar
10/07/2026
Україна
Verificēts pircējs
Вибір багатофункціональний
Таку оцінку я поставила тому що кавомашина зручна в користуванні, відповідає заявленим характеристикам
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Date of Use 2026-07-10
Eugene67
27/12/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий функціонал.
Машина робить дуже смачну пінку Функціонал, легкість у використанні! Поюсом в комплекті йде фільтр для води!
Plusi
Легкість у користуванні
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
VladR
04/10/2023
Україна
Philips darbinieks
Чудова кавомашина для Офісу
[Employee of philipsglobal] Купили кавомашину щоб штат міг смаковати каву. Легка в догляді, гарний дизайн та смачна кава . Пояснення по експлуатації не знадобилось, колектив сам все швидко зрозумів .
Plusi
Дизайн, легкість , смак кави
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2230/10 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā