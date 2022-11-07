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3 dzērieni
LatteGo
Spoži melns
Skāriendisplejs
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp 90 un 98 °C un tajā pašā laikā regulējot ūdens plūsmu, lai iegūtu gardus kafijas dzērienus.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.8
no 5
184
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Фіксік
07/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Легкість користування
Легкість користування, можливість насолоджуватися ароматною кавою
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Nekasana
29/10/2021
Україна
Ця кавомашина- наша улюблениця
Користуємось кавомашиною уже 2 роки щодня. Задоволені на всі 100%. Проста у користуванні, легка в догляді. Для меленої і зернової кави, на різні смаки усіх членів сім'ї. Просто член родини!
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Yevgeshik 78
26/10/2021
Україна
Всі функції працюють
Користуюся 1,5 року на рікань не має,відмінно все працює.Кава дуже смачна.Легка і доступна в використанні.Технічне обслуговування дуже легке,все зручно виймаєтся,миєтся.Купив і не прогодав,надіюсь буде довго без поломок працювати.Дуже дякую компанії Філіпс за кавомашинку.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2231/40 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā