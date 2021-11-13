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3 dzērieni
LatteGo
Cinka brūna
Skāriendisplejs
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp 90 un 98 °C un tajā pašā laikā regulējot ūdens plūsmu, lai iegūtu gardus kafijas dzērienus.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.6
no 5
36
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Equinox
13/11/2021
Україна
Готує смачну каву
Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.
Plusi
Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву
Mīnusi
не виявили
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Таша
09/11/2021
Україна
Чудова кавомашина для сімейства кавоманів
Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина
Mandarinka2000
09/11/2021
Україна
Моя красотка
Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.
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Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā