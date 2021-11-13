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  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
  • 3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles

2200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP2235/40

4.6
| (36) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles
Tikai ar vienu pieskārienu pogai viegli pagatavojiet tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espresso, kafija un kapučīno. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

3 gardi dzērieni no svaigām kafijas pupiņām, bez piepūles

  • 3 dzērieni

  • LatteGo

  • Cinka brūna

  • Skāriendisplejs

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Ideāla temperatūra, aromāts un krēmīga tekstūra katrā tasītē**

Ideāla temperatūra, aromāts un krēmīga tekstūra katrā tasītē**

Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp 90 un 98 °C un tajā pašā laikā regulējot ūdens plūsmu, lai iegūtu gardus kafijas dzērienus.

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

36

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

13/11/2021

Україна

Україна

Готує смачну каву

Вже три місяці насолоджуємося смачною кавою всією сім'єю. Кавомашина повністю задовольняє, готує нам каву з пінкою або капучіно. Можна вибрати міцність і об'єм напою на свій смак від 1 до 3. Система обробки молока LatteGo дуже зручна.

Plusi

Зручна у викристанні і обслуговуванні, готує смачну каву

Mīnusi

не виявили

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова кавомашина для сімейства кавоманів

Придбали кавомашину під новий рік для сім'і з 5 чоловік які дуже обожнюють каву, і як виявилось капучино. Дійсно легка в користуванні, вбудована кавомолка, кава запашна, зручний капучинатор, пінка пухка. Все, що потрібно робити на протязі тижня, це чистити контейнер від кавових залишків та додавати каву і воду, але раз на тиждень не забувати промивати деталі всередині. Кавомашину рекомендую, зручно лекго, смачно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

09/11/2021

Україна

Україна

Моя красотка

Эту кофемашину я называю красоткой, только так и никак иначе. Вообще не понимаю как жила без не раньше. я кофеманка, и только аромат крепкого чудесного кофе в силах разбудить меня утром и придать сил и бодрости для нового рабочего дня. Моя касотка проста и понятна в управлении, в обслуживании тоже ничего сложного - вытащить, помыть ипоставить назад - вот и все обслуживание. Процесс взбивания молока это вообще песня. Дочь пьет только латте - инновационная система Latte go - просто ополоснуть стакан под краном. И никаких тебе трубочек с засохшим и скисшим невымывшимся молоком, был у меня такой печальный опыт. Скажу сразу выбирала кофемашину функциональную и удобную. Именно система Latte go послужила решающим фактором для покупки именно этой кофемашины. Пользуюсь 9 месяцев и ни разу не пожалела о своем выборе. Я думаю что эи кофемашины - лучшее из того, чтопредставлено на рынке. А у меня дома лучший кофе и мои друзья это знают.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2200 EP2235/40 Автоматична кавомашина

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  4. nav iekļauts komplektācijā