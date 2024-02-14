30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
4 dzērieni
Classic piena putotājs
Spoži melns
Skāriendisplejs
Savos īpašajos brīžos iebaudiet iemīļotos dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
4.7
no 5
48
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Мари32
14/02/2024
България
Валентинка за теб
Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰
Plusi
Не е много шумна
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо
JanaElisabeth
25/07/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Kávovar je jednoduchý na ovládání
Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.
Plusi
plně automatický, jednoduché ovládání
Mīnusi
snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Pavouček
15/07/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Kávovar má hodně funkcí.
Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
70–82 °C temperatūrā
nav iekļauts komplektācijā