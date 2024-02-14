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  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
  • 4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

3200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP3221/40

4.7
| (48) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles
Izbaudi patīkamu garšu un aromātu, dzerot kafiju, kas gatavota no svaigām kafijas pupiņām ideālā temperatūrā, pateicoties mūsu inteliģentajai gatavošanas sistēmai. Classic piena putotājs ļauj pagatavot kapučīno vai late makjato bez piepūles.
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Pateicoties intuitīvajam skāriendisplejam

4 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām, bez piepūles

  • 4 dzērieni

  • Classic piena putotājs

  • Spoži melns

  • Skāriendisplejs

Pagatavojiet 4 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 4 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Savos īpašajos brīžos iebaudiet iemīļotos dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Classic piena putotājs rada tvaiku, ļaujot vienkārši pagatavot zīdainas piena putas kapučīno tasei. Bet tas vēl nav viss! Classic piena putotājs sastāv tikai no divām daļām, un tas atvieglo putotāja tīrīšanu.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

48

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

14/02/2024

България

България

Валентинка за теб

Обичам те,моя най-добра приятелко!Ако не беше ти сутрините щяха да са ми сиви и тъжни!Благодаря ти,че те имам в живота си 🥰🥰🥰

Plusi

Не е много шумна

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3200 EP3221/40 Напълно автоматични машини за еспресо

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar je jednoduchý na ovládání

Potřebovala jsem koupit nový kávovar ze dne na den (starý se rozbil a již jsem ho nechtěla nechat opravovat), rozhodla jsem se pro značku Philips a nelituji, zatím jsem spokojená. Kávovar má jednoduché ovládání, je moc hezký. Čištění jsou trochu složitější, ale dle návodu vše proběhlo dobře. Jediná výtka, kávovar je hlučnější při zapnutí a vypnutí, zprvu jsem se až lekla, že se něco rozbilo, už jsem si zvykla.

Plusi

plně automatický, jednoduché ovládání

Mīnusi

snad jenom ta hlučnost při zapnutí a vypnutí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

15/07/2023

Česká republika

Česká republika

Kávovar má hodně funkcí.

Jsem spokojená s tímto výrobkem, dlouho jsem si ho vybírala.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Řada 3200 EP3221/40 Plně automatické kávovary

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Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. 70–82 °C temperatūrā

  3. nav iekļauts komplektācijā