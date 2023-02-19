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5 dzērieni
LatteGo
Spoži melns
Skāriendisplejs
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.8
no 5
111
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Сергій К.
19/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова Кава за декілька хвили!
Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Taha25
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Найкраща кавомашина!)
Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Тімоха
30/04/2022
Україна
Дуже смачна кава
Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.
Plusi
Смачну каву
Mīnusi
Ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā