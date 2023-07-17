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  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

3200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP3243/50

4.8
| (208) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Viegli pagatavojiet tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espresso, kafiju, kapučīno un latte macchiato, vien pieskaroties pogai. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir viegli salikt, un to var iztīrīt 15 sekunžu laikā**
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena sistēma**

5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 5 dzērieni

  • LatteGo

  • Balta

  • Skāriendisplejs

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Samtains, svaigi pagatavots kapučīno.

Samtains, svaigi pagatavots kapučīno.

Izbaudi samtainu kapučīno, pat ar savu iecienītāko augu piena alternatīvu. Pateicoties cikloniskajai putošanas tehnoloģijai, LatteGo dažāda veida pienu un augu valsts piena alternatīvas ar piemērotu tauku un olbaltumvielu daudzumu pārvērš nevainojami blīvā putu slānī.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

208

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

17/07/2023

Україна

Україна

Подобаються функції кавоварки.

Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

15/05/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дана кавомашина дуже зручна в користуванні

Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.

Plusi

Так

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

30/03/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

наконец-то моя мечта сбылась!

давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

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Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  4. nav iekļauts komplektācijā