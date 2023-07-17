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5 dzērieni
LatteGo
Balta
Skāriendisplejs
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Izbaudi samtainu kapučīno, pat ar savu iecienītāko augu piena alternatīvu. Pateicoties cikloniskajai putošanas tehnoloģijai, LatteGo dažāda veida pienu un augu valsts piena alternatīvas ar piemērotu tauku un olbaltumvielu daudzumu pārvērš nevainojami blīvā putu slānī.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
4.8
no 5
208
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Svitlana S
17/07/2023
Україна
Akcijas daļa
Подобаються функції кавоварки.
Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
15/05/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дана кавомашина дуже зручна в користуванні
Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.
Plusi
Так
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
enniya
30/03/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
наконец-то моя мечта сбылась!
давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā