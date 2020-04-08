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5 dzērieni
LatteGo
Balta
Skāriendisplejs
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marijanoss
08/04/2020
Hrvatska
Jednostavan, praktičan i radi odličnu kavu
Odličan aparat, izabrao sam ga zbog jednostavnog čišćenja, jednostavnosti i 5 razlicitih funkcija kave i ima cak dodatak vruće vode.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
LDT101215
29/07/2019
Hrvatska
Best Buy
Veoma elegantnog i modernog dizajna, svaki put kad radim jedan od napitaka jednostavno oduševi, ne mogu ga prestat koristit postao sam ovisnik tako da sam morao kupiti i sebi jedan
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Ivana38
24/05/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Ovaj uređaj je odličan. Uz njega je priprema kave toliko jednostavna da meni jedino preostaje da uživam u kavi. U njemu uživaju i moja djeca. Najviše im se dopada priprema toplog napitka na bazi mlijeka jer pjena koju ovaj uređaj napravi je jednostavano neodoljiva. Uređaj je savršen.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā