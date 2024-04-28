ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
  • 5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

3200. sērijaEspreso kafijas automāti

EP3246/70

4.8
| (246) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk
Tikai ar vienu pieskārienu pogai var viegli pagatavot tādus aromātiskus kafijas dzērienus kā espreso, melna kafija, kapučīno un late makjato. LatteGo pārklāj piena dzērienus ar zīdainām putām, to ir vienkārši uzstādīt, un tīrīšana aizņem tikai 15 sekundes*
Skatīt visas priekšrocības

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena padeves sistēma*

5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

  • 5 dzērieni

  • LatteGo

  • Sudraba

  • Skāriendisplejs

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno

Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu skāriendispleju

Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo aromātu, stiprumu un daudzumu funkcijā “Mana kafijas izvēle”

Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

246

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/04/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

дуже задоволений кавомашиною

Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.

Plusi

Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв

Mīnusi

Гучність

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

20/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виправдовує очікування

Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

02/11/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудова кавомашина

Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).

  2. 70–82 °C temperatūrā.

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  4. nav iekļauts komplektācijā