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5 dzērieni
LatteGo
Sudraba
Skāriendisplejs
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espreso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu – espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Neatvairāmā svaigu pupiņu kafijas garša un aromāts ir tikai viena pieskāriena attālumā. Mūsu intuitīvais skāriendisplejs ļauj ērti izvēlēties savu iecienīto kafiju.
Pielāgo dzēriena stiprumu un daudzumu izvēlnē “Mana kafijas izvēle”. Ērti izvēlies kādu no trīs vēlamajiem iestatījumiem.
4.8
no 5
246
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Valiko190470
28/04/2024
Україна
Verificēts pircējs
дуже задоволений кавомашиною
Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.
Plusi
Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв
Mīnusi
Гучність
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Кава машина
20/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Виправдовує очікування
Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
JUK2
02/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудова кавомашина
Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espreso automāti (2018).
70–82 °C temperatūrā.
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
nav iekļauts komplektācijā