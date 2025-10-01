Meklējamie vārdi

    Café Aromis 8000. sērija Philips espreso automāts

    EP8757/20

    Baudi kafejnīcas kvalitātes kafiju mājās ar Philips Café Aromis. Pagatavo vairāk nekā 50 dzērienu, sākot no espreso līdz aukstai kafijai, izmantojot vairāk pupiņu*, lai iegūtu garšu kā kafejnīcā. Ar LatteGo Pro var iegūt krēmīgas karstas vai aukstas piena putas un pēc tam to var iztīrīt tekošā ūdenī mazāk nekā 10 sekunžu laikā.

    Stiprums, ko novērtēsi — no espreso līdz aukstai kafijai

    • Kafejnīcas kvalitāte ar BrewExtract tehnoloģiju
    • Krēmīgas piena putas ar LatteGo Pro
    • Vairāk nekā 50 karstu un aukstu dzērienu katram noskaņojumam
    • Tīrīšana bez grūtībām
    • Viegli lietojams intuitīvs displejs
    Kāds ir kafejnīcas līmeņa garšas intensitātes noslēpums? Mūsu BrewExtract tehnoloģija katram dzērienam izmanto un saspiež lielāku pupiņu devu*, lai radītu ne ar ko nesajaucamo kafejnīcas kafijas garšu. Lai precīzi iegūtu vēlamo stiprumu, pielāgo dzērienu, izvēloties vienu no 7 intensitātes līmeņiem.

    Kafejnīcas līmeņa kvalitāte nozīmē arī krēmīgas piena putas — gan karstas, gan aukstas. Par to rūpējas LatteGo Pro sistēma. No kapučīno līdz ledus latei — mūsu piena sistēma nodrošina kafejnīcas līmeņa kvalitāti gan no govs piena, gan augu piena dzērieniem. Piena sistēmu drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, un, tā kā tai nav caurulīšu, to tekošā ūdenī var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā. Izbaudi brīnišķīgas putas ar mūsu kafijas automāta LatteGo Pro novatorisko piena putotāju.

    Izpēti vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu — no bagātīgiem espreso līdz atsvaidzinošiem aukstiem dzērieniem. Šis karsto un auksto kafijas dzērienu automāts ir ideāls risinājums ģimenēm un kafijas cienītājiem, kas vēlas ieviest kafejnīcas plašo dzērienu klāstu savās mājās.

    LatteGo Pro var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā, skalojot tekošā ūdenī vai mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā. Pagatavošanas bloku var vienkārši noskalot zem krāna. Kad pienāks laiks izmantot tīrīšanas programmu, piemēram, atkaļķošanu, automāts sniegs nepieciešamos norādījumus.

    Intuitīvais, skārienjutīgais TFT 4,3" displejs nodrošina kafijas pagatavošanu bez piepūles, piedāvājot gatavošanu ar vienu pieskārienu un personalizētu lietotāju profilu izveidi. Vienkārša vadība ļauj ikvienam mājsaimniecības loceklim bez pūlēm baudīt augstākās kvalitātes kafiju mājās.

    Iepazīsti dzērienu pagatavošanas palīgu, kurš strādā, lai ik dienas uzlabotu tavu kafiju. To var izmantot automātā vai lietotnē HomeID. Tērzē un pastāsti, kādas pupiņas izmanto, un tas automātiski pielāgos gatavošanas iestatījumus, lai iegūtu labāko rezultātu. Ar dzērienu pagatavošanas palīgu var pielāgot stiprumu, tilpumu un temperatūru savai gaumei pat tad, ja gatavo attālināti. Tas vienmēr ir gatavs palīdzēt, lai ikviena tasīte būtu kā īsta baristas pagatavota tieši tavā virtuvē.

    Baudi atsvaidzinošu aukstu kafiju ar vienu pieskārienu pogai — līdzsvarotu un maigu, gatavu pēc pieprasījuma.

    Mūsu patentētā SilentBrew tehnoloģija samazina automāta radīto troksni, padarot kafijas pagatavošanas prieku vēl baudāmāku. Skaņas izolācija un klusā malšana ļauj mūsu automātiem darboties, radot par 40% mazāk trokšņa nekā iepriekšējiem modeļiem, un tiem ir Klusuma atzīmes sertifikāts.

    Kafejnīcas līmeņa kafijas kvalitāte sākas ar svaigi maltām pupiņām. Ieber savas mīļākās pupiņas, izvēlies kafijas veidu un ļauj iebūvētajām dzirnaviņām atbrīvot to neatvairāmo aromātu un garšu. Malumu var noregulēt, izmantojot vienu no 12 režīmiem — no smalka līdz rupjam.

    Izbaudi vairāk garšas un stipru kafiju bez rūgtuma, izmantojot papildu stipruma funkciju. To var pievienot jebkuram no mūsu kafijas dzērieniem, izņemot, ja tiek izmantota maltās kafijas funkcija.

    Izmantojot Eko režīmu, var samazināt ūdens un elektroenerģijas patēriņu, vienlaikus saglabājot kafijas kvalitāti. Mūsu Philips Café Aromis ierīce ļauj aptumšot galveno un tasītes apgaismojumu agrāk par noklusējuma laiku, izmantot mazāk ūdens skalošanai, ātrāk pārslēgties gaidstāves režīmā vai samazināt spilgtumu.

    Izmantojot AquaClean filtru, var pagatavot līdz pat 5000 tasīšu bez atkaļķošanas*. Tas attīra ūdeni, pirms tiek sākta kafijas gatavošana, lai nodrošinātu vēl izcilāku kafijas garšu.

    Saņem padomus par kafiju, receptes un palīdzību tieši lietotnē HomeID — tā ir tavs digitālais draugs un barista katrā kafijas ceļojuma posmā.

    Philips Café Aromis kafijas automāts ar dzirnaviņām un putotāju ne tikai gatavo gardu kafiju, bet arī papildina virtuves stilu. Elegants izskats, maigas līnijas un intuitīvs displejs kopā piešķir mājoklim modernu, eiropeisku niansi.

    Gatavo vairāk kvalitatīvas kafijas un uzpildi retāk, pateicoties ietilpīgajai 1,9 L ūdens tvertnei. Ar to pietiek daudzām tasītēm visai ģimenei vai viesiem.

    • * salīdzinot ar visiem citiem Philips espreso kafijas automātiem
    • ** Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espreso kafijas automātiem
    • *** Pamatojoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma

