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SpeedPro Aqua Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs
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FC6728/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (8)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā tīrīt cietās grīdas ar Philips putekļsūcēju ar mitro slaucīšanu?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Bezvada putekļusūcēju piederumsMikrošķiedras lupatiņas
Auto tīrīšanas komplekts
Filtrs spieķveida putekļu sūcējam
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Philips 5000. sērijas bezvadu putekļsūcēja tīrīšana
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs izvada maz ūdens
Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
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