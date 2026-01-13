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  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
  • Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*

Izbeigta ražošana

SpeedPro Max AquaBezvada spieķa tipa putekļu sūcējs

FC6904/01

4.7
| (333) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*
Pabeidziet tīrīšanu ātrāk ar mūsu trīs vienā bezvada putekļu sūcēju. Mūsu jaudīgie 360° tīrīšanas uzgaļi ātrāk iesūc putekļus un netīrumus no visām pusēm. No cietām grīdām līdz paklājiem; katra kustībā ir svarīga. Unikālā sūkšanas un tīrīšanas sistēma vienā paņēmienā tiek galā ar dažādiem netīrumiem.
Skatīt visas priekšrocības

ar trīs vienā tīrīšanu

Ātrākais bezvada putekļu sūcējs*

  • 360° sūkšanas uzgalis

  • 25,2 V, darbības laiks līdz 75 min.

  • Trīs vienā: sūc, mazgā un rokas ierīce

  • TurboPet uzgalis

360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus

360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus

360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus

Līdz pat 75 min.* ilga jaudīga tīrīšana, pateicoties 25,2V litija jonu akumulatoram

Līdz pat 75 min.* ilga jaudīga tīrīšana, pateicoties 25,2V litija jonu akumulatoram

Efektīvie 25,2 V litija jonu akumulatori nodrošina līdz pat 75 minūtes ilgu darbību Eco režīmā, 35 min. — parastajā režīmā un 25 min. — Turbo režīmā, neveicot atkārtotu uzlādi.

PowerBlade motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (> 1000 l/min)

PowerBlade motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (> 1000 l/min)

PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts nepārspējami lielai gaisa plūsmai (> 1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com vietnē 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas saņemtu motora 5 gadu garantiju!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

333

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

13/01/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Plusi

Він потужний і корисний!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu spieķa tipa putekļsūcējiem, kas maksā > 300 € Vācijā 2017. gadā, izmantojot Philips izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas testu uz cietām grīdām, pamatojoties uz starptautisko standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.

  2. Ar putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu