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SpeedPro Max Aqua Bezvada spieķa tipa putekļu sūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6904/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (11)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā nomainīt Philips SpeedPro (Max) Stick akumulatoru?
Kā tīrīt cietās grīdas ar Philips putekļsūcēju ar mitro slaucīšanu?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Philips SpeedPro Max caurule
Uzgalis, elektriski zilgans
Bezvada putekļusūcēju piederumsMikrošķiedras lupatiņas
Auto tīrīšanas komplekts
SpeedPro Max spieķveida putekļu sūcēja filtru kompl.
Uzgaļa birstes ierīce
Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējs uzrāda kļūdu
Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs izvada maz ūdens
Nevaru ieslēgt savu Philips bezvadu putekļsūcēju
Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
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