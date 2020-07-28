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Izbeigta ražošana
Kustību brīvība!
Izbaudiet kustību brīvību ar Philips SmallStar. Īpaši kompakts un viegls putekļusūcējs, kas ir ērti lietojams un kurā apvienota liela jauda ar HEPA filtrēšanu, lai sniegtu jums teicamus tīrīšanas rezultātus.
1600 W
Šī putekļsūcēja kompaktais izmērs atvieglo rīkošanos ar to uzkopšanas laikā, kā arī uzglabāšanu pēc lietošanas.
Šī putekļsūcēja nelielais svars atvieglo tā pārnēsāšanu.
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5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Etno-Ann
28/07/2020
Україна
Вже 10 років чудово працює
Вже 10 років чудово працює!! Все чудово!! Використовуємо в родині з трьома дітьми майже кожен день!!!!
Plusi
Справно виконує свої функції
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Izmantošanas datums 2018-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SmallStar FC8230/01 Пилосос із мішком для пилу
Izmantošanas datums 2018-07-28