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  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
  • Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.

Izbeigta ražošana

2000. sērijaPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8244/09

4.7
| (100) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.
Philips PowerGo putekļu sūcējs nodrošina izcilu tīrīšanu, un tam ir energoefektīvs motors. Nodrošini tīru un veselīgu gaisu savās mājās, pateicoties mūsu pretalerģijas filtram, kas aiztur vairāk nekā 99,9 % kaitīgo daļiņu.
Skatīt visas priekšrocības

Ar pretalerģijas filtru smalku putekļu un alergēnu aizturēšanai

Lielisks sniegums uz visa veida grīdām.

  • 900 W

  • Savāc 99,9 % putekļu*

  • Kompakts un viegls

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu lieliskam tīrīšanas rezultātam.

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot lielisku tīrīšanas rezultātu

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot lielisku tīrīšanas rezultātu

Augstās veiktspējas uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina, ka tīrot tiek savākti 99,9 % smalko putekļu*.

Kompakts un viegls ērtai pārnēsāšanai

Kompakts un viegls ērtai pārnēsāšanai

Kompaktā un vieglā konstrukcija atvieglo uzglabāšanu un pārnēsāšanu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

100

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

13/03/2024

Україна

Україна

Гарно виконує свою роботу

Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую

Plusi

Ціна - якість

Mīnusi

Не має

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

21/01/2022

Україна

Україна

Потужність та компактність

Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.

Plusi

Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність

Mīnusi

Недолікив не виявлено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос!

Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!

Plusi

Потужний і зручний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).