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TriActive uzgalis
3 l putekļu nodalījums maksimāli palielina s-bag Classic putekļu maisa ietilpību, nodrošinot ilgstošu sniegumu.
Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.
Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
4.7
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
KlaudiaStr
10/03/2016
Polska
Prawdziwa MOC
Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Tyana
07/03/2019
România
Eficient
Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Mariutza
20/02/2019
România
Este minunat
Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac