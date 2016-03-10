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Izbeigta ražošana

PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8322/09

4.7
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerLife nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu, pateicoties unikālajam TriActive uzgalim, kas izstrādāts jaudīgai putekļu sūkšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • TriActive uzgalis

3 l putekļu nodalījums un s-bag ilgstošai veiktspējai

3 l putekļu nodalījums un s-bag ilgstošai veiktspējai

3 l putekļu nodalījums maksimāli palielina s-bag Classic putekļu maisa ietilpību, nodrošinot ilgstošu sniegumu.

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Prawdziwa MOC

Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

07/03/2019

România

România

Eficient

Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

20/02/2019

România

România

Este minunat

Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.