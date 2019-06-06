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  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums
  • Pilnvērtīgs sniegums

Izbeigta ražošana

PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8326/09

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerLife nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu, pateicoties unikālajam TriActive uzgalim, kas izstrādāts jaudīgai putekļu sūkšanai.
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • TriActive uzgalis

  • Animal

Turbo birste, ideāli piemērota mājām, kurās jātīra mājdzīvnieku spalvas

Turbo birste, ideāli piemērota mājām, kurās jātīra mājdzīvnieku spalvas

Turbo birste ļauj dziļi iztīrīt paklājus, viegli noņemt matus un pūkas. Rotējošā birste uzgaļa iekšpusē aktīvi likvidē mazas putekļu daļiņas un mājdzīvnieku spalvas, kā rezultātā uzlabojas tīrīšanas veiktspēja.

3 l putekļu nodalījums un s-bag ilgstošai veiktspējai

3 l putekļu nodalījums un s-bag ilgstošai veiktspējai

3 l putekļu nodalījums maksimāli palielina s-bag Classic putekļu maisa ietilpību, nodrošinot ilgstošu sniegumu.

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Прахосмукачката е отлична!

Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка

21/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo dobar proizvod ..

Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom

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