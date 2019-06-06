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Izbeigta ražošana
TriActive uzgalis
Animal
Turbo birste ļauj dziļi iztīrīt paklājus, viegli noņemt matus un pūkas. Rotējošā birste uzgaļa iekšpusē aktīvi likvidē mazas putekļu daļiņas un mājdzīvnieku spalvas, kā rezultātā uzlabojas tīrīšanas veiktspēja.
3 l putekļu nodalījums maksimāli palielina s-bag Classic putekļu maisa ietilpību, nodrošinot ilgstošu sniegumu.
Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
kosids
06/06/2019
България
Прахосмукачката е отлична!
Невероятна прахосмукачка с добър дизайн и лесно използваема. Използвам я вече две години и е невероятна. ПРЕПОРЪЧВАМ Ви я!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Прахосмукачка с торбичка
Hrvac
21/05/2017
Hrvatska
Vrlo dobar proizvod ..
Tih rad odlicna svojstva...dizajn moderan i lijep...svakako preporucam..
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8326/09 Usisavač s vrećicom