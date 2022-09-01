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Savāc 99,9 % putekļu
900 W
3 L
Turbo birste
Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Turbo birste ļauj dziļi iztīrīt paklājus, viegli noņemt matus un pūkas. Rotējošā birste uzgaļa iekšpusē aktīvi likvidē mazas putekļu daļiņas un mājdzīvnieku spalvas, tā uzlabojot tīrīšanas veiktspēju.
Godalgas
4.8
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
И.Димитрова
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Чудесна прахосмукачка !
Прахосмукачката върши чудесна работа - с нея се чисти балкон ,застлан с изкуствена трева ( върху нея падат листа,клончета и тн....имаме и дългокосместа котка )...Избрахме точно този модел ,защото трябваше да е със силна смукателна мощ и лесна за обслужване . Цветът е бонус - допада ни много :)
Plusi
Мощно засмуква, чисти добре, има много приставки,лесно сглобяване и разглобяване , стабилна.
Mīnusi
Няма.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Прахосмукачка с торбичка
Orange24
15/04/2020
Slovenija
odličen
odličen sesalnik - vrhunski design, lahek, preprost, močan
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Sesalnik z vrečko
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).