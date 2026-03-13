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PowerLife Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8452/01

PowerLife Putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 364 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 2 MB
  • 13 March 2026

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