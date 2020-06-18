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Izbeigta ražošana

PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8453/91

4.1
| (9) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Lieliski tīrīšanas rezultāti visa veida grīdām ar Philips PowerLife putekļsūcēju, pateicoties unikālajm TriActive uzgalim.
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 1500 W

  • TriActive uzgalis

3 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

3 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Šī lielā Philips putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.1

no 5

9

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

18/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка.

Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.

Plusi

Практична е.

Mīnusi

Трудно намирам торбички.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

23/07/2017

България

България

Verificēts pircējs

По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики

"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

ODLICAN PROIZVOD

Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.