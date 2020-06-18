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Izbeigta ražošana
1500 W
TriActive uzgalis
Šī lielā Philips putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.
Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
4.1
no 5
9
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Plusi
Практична е.
Mīnusi
Трудно намирам торбички.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Тош68
23/07/2017
България
Verificēts pircējs
По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики
"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Verificēts pircējs
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom