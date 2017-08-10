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TriActive uzgalis
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
3 l putekļu nodalījums maksimāli palielina s-bag Classic putekļu maisa ietilpību, nodrošinot ilgstošu sniegumu.
Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.
Godalgas
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ante
10/08/2017
Hrvatska
Verificēts pircējs
Odličan.
Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Goga1509
22/07/2017
Hrvatska
Odličan omjer kvalitete i cijene
Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
marijo
05/07/2017
Hrvatska
Verificēts pircējs
lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja
izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom