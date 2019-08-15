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Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8526/09

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Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips Performer Active nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu, pateicoties AirflowMax tehnoloģijai un unikālajam TriActive+ uzgalim, kas radīts efektīvai putekļu sūkšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • AirflowMax tehnoloģija

  • TriActive+ uzgalis

  • Animal

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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