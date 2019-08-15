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FC8526/09
AirflowMax tehnoloģija
TriActive+ uzgalis
Animal
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
1.0
no 5
1
Apskats
uporabnica7
15/08/2019
Slovenija
razočaranje na celi črti!
Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko