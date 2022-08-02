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Savāc 99,9 % putekļu
900 W
4 L
Unikāli izstrādāts putekļu nodalījums un neaizsērējošs putekļu maisiņš ļauj palielināt ietilpību un gaisa plūsmu, tādējādi uzturot spēcīgu sūkšanas jaudu līdz pat brīdim, kad putekļu maisiņš ir pilns.
Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu un veic rūpīgu un dziļu tīrīšanu.
TriActive+ uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu*.
Godalgas
4.6
no 5
38
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
clayman
02/08/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Plusi
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Mīnusi
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Plusi
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Mīnusi
zatím o žádných nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2). Filtrēšana pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 60312/11/2008.
Aprēķināts ar maisiņa nomaiņu, sasniedzot 80 % sūkšanas jaudas samazinājumu salīdzinājumā ar klasisko papīra maisiņu FC8019/01; izmērīts iekšēji, izmantojot Philips FC895x/09 klāstu.