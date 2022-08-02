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  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
  • Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8575/09

4.6
| (38) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu
Philips Performer putekļsūcējs nodrošina izcilu tīrīšanu, un tam ir zems enerģijas patēriņš. Nodrošini tīru un veselīgu gaisu savās mājās, pateicoties mūsu pretalerģijas filtram, kas aiztur vairāk nekā 99,9 % kaitīgo daļiņu.
Skatīt visas priekšrocības

Aiztur >99,9 %* putekļu, izmantojot maisiņu par 50 % ilgāk**

Jaudīgākais Philips putekļsūcējs ar maisiņu

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 900 W

  • 4 L

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Unikāli izstrādāts putekļu nodalījums un neaizsērējošs putekļu maisiņš ļauj palielināt ietilpību un gaisa plūsmu, tādējādi uzturot spēcīgu sūkšanas jaudu līdz pat brīdim, kad putekļu maisiņš ir pilns.

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

 Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu un veic rūpīgu un dziļu tīrīšanu.

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu

Savāc 99,9 % putekļu*, nodrošinot rūpīgu tīrīšanu

TriActive+ uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina 99,9 % smalko putekļu iesūkšanu*.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.6

no 5

38

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Plusi

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Mīnusi

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Plusi

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Mīnusi

zatím o žádných nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2). Filtrēšana pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 60312/11/2008.

  2. Aprēķināts ar maisiņa nomaiņu, sasniedzot 80 % sūkšanas jaudas samazinājumu salīdzinājumā ar klasisko papīra maisiņu FC8019/01; izmērīts iekšēji, izmantojot Philips FC895x/09 klāstu.