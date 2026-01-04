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FC8592/91
AirflowMax tehnoloģija
TriActive uzgalis
Pretalerģijas filtrs
Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs ir sertificējis putekļsūcēju kā piemērotu alerģijas slimniekiem. Izplūdes gaiss tiek attīrīts līdz 99,9% no alergēniem, kaķu un suņu spalvām, putekļu ērcītēm vai putekšņiem, lai mājas vide būtu piemērota alerģijas slimniekiem.
Atsauksmes
Philips Perfromer Active sūkšanas jauda salīdzinājumā ar Philips Powerlife FC8322/09 sūkšanas jaudu, pārbaudot saskaņā ar IEC 60312-1:2011