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2100 W
AirflowMax tehnoloģija
EPA 10 filtrs
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
2000 W motors rada maks. 425 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Plusi
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Mīnusi
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerLife, iekšēji veikta pārbaude 2013 gada augustā