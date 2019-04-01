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  • Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*
  • Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*

Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8658/01

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*
Jaunais Philips Performer Active nodrošina labākus tīrīšanas rezultātus, pateicoties Airflow Plus tehnoloģijai un jaudīgajam 2100 W motoram.
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Ar Airflow Max tehnoloģiju un 4 l putekļu tvertni

Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*

  • 2100 W

  • AirflowMax tehnoloģija

  • EPA 10 filtrs

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

2000 W motors rada maks. 425 W sūkšanas jaudu

2000 W motors rada maks. 425 W sūkšanas jaudu

2000 W motors rada maks. 425 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

4 l putekļu nodalījums ilgākai tīrīšanai

4 l putekļu nodalījums ilgākai tīrīšanai

Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Plusi

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Mīnusi

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

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Atrunas

  1. Rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerLife, iekšēji veikta pārbaude 2013 gada augustā