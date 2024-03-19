10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
Performer Active Putekļsūcējs ar maisiņu
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC8658/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8658/01 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Visi (5)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kā un kad nomainīt Philips putekļsūcēja putekļu maisu?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā es varu zināt, vai Philips putekļsūcēja putekļu maiss ir pilns?
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
s-bagIlgi kalpojoši putekļu maisiņi (4 gab.)
s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Mans Philips putekļsūcējs parāda, ka putekļu maiss ir pilns, kad tas nav pilns
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim