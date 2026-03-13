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Performer Active Putekļu sūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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Performer ActivePutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8660/91

Performer Active Putekļu sūcējs ar maisiņu

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8660/91 - English (US)

  • PDF fails, 949.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF fails, 364 kB
  • 13 March 2026

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